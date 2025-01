Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katze springt auf Straße

Erfurt (ots)

In Erfurt sprang Donnerstagabend eine Katze auf die Straße und verursachte einen Verkehrsunfall. Gegen 20:00 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Smart im Ortsteil Büßleben unterwegs gewesen. Als er an eine Linkskurve kam, sprang plötzlich eine Katze von rechts auf die Straße. Der Fahrer hielt sein Lenkrad fest und fuhr weiter geradeaus. Dabei überfuhr er den rechten Bordsteinrand, kollidierte mit einer Straßenlaterne und kam schließlich an einem Briefkasten zum Stehen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Der junge Autofahrer sowie die Katze blieben glücklicherweise unverletzt. (SE)

