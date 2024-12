Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Korrekturmeldung (vorletzter Absatz war in der Erstmeldung unvollständig):

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal- Buchenau: Sechs Verletzte nach Unfall auf B62

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmorgen, 18. Dezember, ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Neustadt auf der Fahrt von Marburg nach Biedenkopf von der B62 in den Gegenverkehr. In Höhe des Sportplatzes kollidierte er gegen 7 Uhr mit einem Skoda Rapid, den ein 28-Jähriger aus Bad Laasphe fuhr. Daraufhin schleuderte der BMW in den ebenfalls entgegenkommenden Skoda Kamiq einer 46-Jährigen aus Bad Laasphe. Ein hinter dem Kamiq fahrende 38-Jährige aus Biedenkopf konnte ihren Dacia nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Kamiq auf. Die 46-Jährige und einer von zwei Mitfahrern im BMW, ein 18-Jähriger aus Kirchhain, wurden schwer verletzt, alle anderen erlitten leichte Verletzungen. Die vier Autos mussten abgeschleppt werden, insgesamt entstand ein Schaden von geschätzt 31.000 Euro an den Fahrzeugen sowie ein etwa 400 Euro hoher Schaden an der Leitplanke.

Der 18-Jährige hatte sich zudem zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, konnte aber in Buchenau angetroffen werden. Die Polizei ermittelt daher noch wegen sogenannter "Fahrerflucht" gegen ihn.

Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter beauftragt. Die B62 war in beide Richtungen bis etwa 11.40 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell