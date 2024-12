Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Bundesweite Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls am vergangenen Freitag

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Der Zoll ging am 06. Dezember bundesweit im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Prüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse vor. Das Hauptzollamt Nürnberg beteiligte sich mit über 50 Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) an der Maßnahme und prüfte hauptsächlich in Nürnberg 17 Objekte.

Bei den Prüfungen wurde ein besonderes Augenmerk auf Branchen mit besonderer Risikogeneigtheit zur Clankriminalität gelegt, wie zum Beispiel Cafés, Bars, Shishabars und Barbershops. Die Zöllnerinnen und Zöllner prüften dabei, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben und ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden. Unter anderem wurde auch geprüft, ob Ausländer und Ausländerinnen die für die Aufnahme einer Beschäftigung erforderlichen Arbeitsgenehmigungen bzw. Aufenthaltstitel besitzen.

Bereits vor Ort hat die FKS drei Strafverfahren wegen des Verdachts auf illegalen Aufenthalt bzw. Beihilfe dazu eingeleitet. Außerdem ergaben sich 16 weitere Verdachtsmomente - vor allem auf Leistungsmissbrauch. Diese Hinweise erfordern noch weitere Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.

Darüber hinaus war auch die Aufdeckung von steuerrechtlichen Verstößen Ziel der Maßnahme. Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg stellte 27 Kilo unversteuerter Tabakprodukte sicher und leitete zwei Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ein.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell