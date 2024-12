Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Seltsame "Backzutat": Nürnberger Zoll findet Marihuana

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nürnberg (ots)

Hinweis für die Medien: der PM sind 2 Fotos beigefügt.

Am Sonntag, den 24.11., früh um 01:00 Uhr fanden Nürnberger Zöllner bei der Kontrolle eines Fahrzeugs an der A 3 knapp 500 Gramm Marihuana.

Die Beamten einer Kontrolleinheit Flughafen des Hauptzollamts Nürnberg hatten einen Pkw mit osteuropäischem Kennzeichen zur Kontrolle am Parkplatz Ottenberg bei Neumarkt/Opf. ausgewählt. Bei der Befragung gaben die drei Insassen an, auf dem Weg auf den Balkan zu sein und keinerlei verbotene Waren dabei zu haben. Ein erster Drogen - Wischtest an den Händen der Reisenden ließ bei den Zöllnerinnen und Zöllnern jedoch Zweifel an dieser Aussage aufkommen. Zweifel, die Zollhund Brix mit einem kurzen Schnüffeln bestätigen konnte. Er zeigte an einem Karton an, aus dem ein Minibackofen zum Vorschein kam, hinter dessen Rückwand sich ein Fremdkörper befand. Dieser stellte sich nach Öffnung der Rückwand als Paket mit knapp 500 Gramm Marihuana heraus.

Gegen den Besitzer des Backofens wurde daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 40 - Jährige durfte die Fahrt nach Leistung einer Sicherheit in Höhe von 1.000 Euro fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt München, Dienstsitz Nürnberg, übernommen.

Das Hauptzollamt Nürnberg weist erneut darauf hin, dass die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Cannabis weiterhin verboten und strafbewehrt ist.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell