Polizei Hagen

POL-HA: Mit 3,6 und 4,2 Promille: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstagmorgen (15.04.2025) musste ein 34-Jähriger nach einem Angriff eines 56-Jährigen ins Krankenhaus. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.50 Uhr zu einer Parkanlage an der Altenhagener Straße gerufen, wo zwei Männer in Streit geraten waren. Ein 56-Jähriger hatte im Rahmen der Streitigkeiten zu einer Glasflasche gegriffen und schlug damit auf den 34-Jährigen ein. Dieser wurde leicht verletzt und musste anschließend von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Da beide Männer einen stark alkoholisierten Eindruck auf die Beamten machten, wurde jeweils ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief bei dem Verletzten mit 3,6 Promille und dem Tatverdächtigen mit 4,2 Promille positiv. Der 56-Jährige, der bereits mehrfach in Erscheinung getreten war, wurde vorläufig festgenommen. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den ebenfalls polizeibekannten 34-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag, der im Rahmen des Einsatzes vollstreckt wurde. (rst)

