Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann verhält sich aggressiv gegenüber der Polizei

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (02.03.2025) wehrte sich ein 31-jähriger Mann gegen polizeiliche Maßnahmen in der Frölichstraße. Die Beamten brachten ihn in den Arrest.

Gegen 15.40 Uhr verständigten Passanten die Polizei, da der 31-Jährige sie offenbar mehrfach versuchte anzusprechen und anzufassen. Die Polizeistreife traf den Mann vor Ort an. Dieser verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten die Beamten den 31-Jährigen in den Arrest. Auch hierbei leistete der Mann massiven Widerstand gegenüber den polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 31-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell