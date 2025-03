POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Augsburg - Am vergangenen Samstag (01.03.2025) betrogen mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann aus dem Stadtgebiet Augsburg um einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Gegen 14.30 Uhr klingelten die Unbekannten bei dem Mann und boten ihm Reinigungsarbeiten in dessen Innenhof an. Der Mann willigte ein und bezahlte die Unbekannten mit einem vorab vereinbarten Geldbetrag im zweistelligen Bereich. Im ...

mehr