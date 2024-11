Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schulwegkontrolle -- "Licht ist Pflicht"

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am Morgen des 21.11.2024 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim im Bereich der Salierschule in Bad Dürkheim eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Beleuchtungsmängel an Fahrrädern durchgeführt. Es sollte überprüft werden ob die jungen Fahrradfahrer aufgrund der schlechten Licht-/Sichtverhältnisse ihr am Fahrrad vorhandenes Licht eingeschalten. Es wurden mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt. Auch weiterhin werden Kontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim durchgeführt, wobei die Verkehrsteilnehmer/Radfahrer über die stets präsenten Gefahren der dunklen Jahreszeit, über ihr eigenes Fehlverhalten und dessen mögliche Folgen aufgeklärt werden sollen. Insbesondere in der dunklen Jahreszeit ist das Sehen und gesehen werden für Fahrradfahrer besonders wichtig!

