POL-HA: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Dienstag (15.04.2025) brach eine bislang unbekannte Person in einen Kiosk an der Rembergstraße ein. Die Person verschaffte sich um etwa 3 Uhr Zutritt durch eine Hintertür des Geschäfts und gelangte in den Verkaufsraum. Der Täter stahl Bargeld sowie einen Laptop und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise werden jederzeit unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegengenommen. (rst)

