POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Papiermülltonnen in Brand

Mörfelden-Walldorf (ots) - Fünf in der St.-Florian-Straße, Waldeckerstraße und Feststraße geparkte Handwerkerfahrzeuge gerieten in der Nacht zum Mittwoch (19.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schnitten mittels unbekanntem Werkzeug in Türbleche ein und versuchten so in die Innenräume der Transporter zu gelangen. Die Versuche scheiterten allesamt. Die ...

mehr