FW-EN: Zwei Einsätze der Feuerwehr Ennepetal mit Person in Notlage

Die Feuerwehr Ennepetal war am Mittwochmorgen gleich zweimal im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen.

Gegen 09:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Büttenberger Straße gerufen. Dort war eine hilflose Person in ihrer Wohnung gemeldet worden. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und übergab die Einsatzstelle an den Rettungsdienst.

Bereits eine Stunde später, um 10:30 Uhr, erfolgte der nächste Alarm. Diesmal führte der Einsatz in die Hagener Straße, wo das Stichwort "Person in Notlage" gemeldet worden war. Auf einem Parkplatz saß eine Person in einem verschlossenen PKW fest und konnte sich nicht selbst aus ihrer misslichen Lage befreien.

Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltfrei über eine Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug. Eine Einsatzkraft kletterte anschließend in den Innenraum des PKWs und öffnete den Wagen mithilfe des Zündschlüssels, der sich im Kofferraum befand. Die eingeschlossene Person konnte daraufhin befreit werden.

