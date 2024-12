Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr am Donnerstag

Ennepetal (ots)

Donnerstag, 05. Dezember 2024 - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am heutigen Tag zu mehreren Einsätzen alarmiert. Um 11:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm an einer Schule in der Wilhelmshöher Straße alarmiert. Ursache der bestimmungsgemäßen Auslösung war Rauch, der durch Dacharbeiten auf dem Schulgebäude entstanden war. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Dach mithilfe der Drehleiter, konnten jedoch keine Gefahren feststellen. Der Einsatz wurde anschließend beendet. Am Nachmittag, gegen 14:30 Uhr, rückte die Feuerwehr zur Hans-Sachs-Straße aus, um dort eine Ölspur zu beseitigen. Die Verunreinigung wurde durch die Einsatzkräfte fachgerecht entfernt. Weiter ging um 18:15 Uhr, als ein Heimrauchmelder in einem Wohnhaus in der Heimstraße auslöste. Vor Ort stellte sich heraus, dass angebranntes Essen die Ursache war. Die betroffene Küche wurde von den Einsatzkräften belüftet und anschließend an den Bewohner übergeben.

