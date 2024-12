Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Arbeitsreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 04.12.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:12 Uhr in die Gartenstraße zu einer Kraftstoffspur alarmiert. Die beiden Einsatzkräfte, die mit einem Gerätewagen Gefahrgut ausgerückt waren konnten lediglich eine Wasserspur ausfindig machen. Der Einsatz endete um 09:26 Uhr.

Um 11:49 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Hauptamtlichen Wache und des Löschzuges Milspe -Altenvoerde zu einen Brandmeldealarm zur Berufsschule in die Wilhelmshöher Straße alarmiert. Nach kurzer Erkundung durch den Einsatzleiter wurde das Einsatzstichwort auf Dachstuhlbrand erhöht, da an dem Objekt Schweißarbeiten auf dem Dach stattgefunden hatten und ein Brandgeruch im Gebäude wahrzunehmen war. Das Gebäude wurde durch einen Trupp unter Atemschutz begangen und kontrolliert, ebenfalls wurde die Dachhaut mittels Drehleiter und einen weiteren Trupp in Augenschein genommen. Nach weiterer Erkundung und Messungen mit einer Wärmebildkamera konnten keine Schadensmerkmale ausfindig gemacht werden. Die Feuerwehr Ennepetal war mit ca. 20 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort dessen Einsatz um 13:38 Uhr endete.

Während des laufenden Einsatzes wurde der Feuerwehr Ennepetal ein Wasseraustritt in einem Wohnhaus gemeldet. Die Löschgruppe Voerde rückte daraufhin mit einem Rüstwagen und einem Löschfahrzeug in die Schulstraße aus und sperrte die defekte Leitung ab. Der Einsatz endete nach ca. 30 min.

Weiter ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 13:36 Uhr in die Hans-Sachs-Straße zu einer gemeldeten Kraftstoffspur. Vor Ort waren mehrere Straßen massiv mit Kraftstoff verschmutzt worden. Die Einsatzkräfte dichteten Wassereinläufe auf der Straße ab und verhinderten so das Eindringen in die Kanalisation. Im weiteren Verlauf wurde eine Spezialfirma beauftragt die betroffenen Straßen fachgerecht zu reinigen. Für die Dauer der Reinigung mussten mehrere Straßen bis in die Abendstunden gesperrt werden. Der Einsatz endete um 18:38 Uhr.

Um 14:58 Uhr ging es für den Löschzug Milspe -Altenvoerde zum Breslauer Platz zu einer gemeldeten Kraftstoffspur. Die 6 Einsatzkräfte die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ausgerückt waren neutralisierten eine 50 Meter lange Kraftstoffspur und stellten 2 Ölwarnschilder auf. Der Einsatz endete nach 45 Minuten.

