FW-EN: Am Mittwoch war die Feuerwehr Ennepetal mehrfach im Einsatz, um in unterschiedlichen Notlagen zu helfen.

Ennepetal (ots)

Der erste Einsatz des Tages begann gegen 07:30 Uhr mit der Meldung -Tier in Not, Pferd im Graben. Auf einer Weide an der Holthauser Talstraße war ein Pferd in einen Graben gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig aufrichten. Mithilfe eines Teleskopladers und eines speziellen Hebegeschirrs zur Großtierrettung wurde das Tier aus seiner misslichen Lage befreit. Nach der Rettung konnte sich das Pferd eigenständig wiederaufrichten und wurde anschließend von einem Tierarzt untersucht. Der Einsatz konnte um 09:00 Uhr erfolgreich beendet werden. Gegen 18:00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer hilflosen Person in der Wohnung in die Eichendorffstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Person die Tür eigenständig öffnen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Person durch die Feuerwehr erstversorgt. Um 21:00 Uhr ging es zur Personenbefreiung aus einem Aufzug zum Bahnhof Ennepetal. Zwei Personen waren in einem defekten Aufzug eingeschlossen. Die Einsatzkräfte konnten die beiden wohlauf aus ihrer misslichen Lage befreien. Der Betreiber der Anlage wurde über den technischen Defekt des Aufzugs informiert. Darüber hinaus war die Feuerwehr im Laufe des Tages auch mit der Beseitigung von drei Ölspuren im Stadtgebiet beschäftigt.

