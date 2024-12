FW-EN: Verkehrsunfall mit mehreren Personen

Ennepetal (ots) - Der erste Einsatz des Tages begann gegen 07:30 Uhr mit der Meldung -Tier in Not, Pferd im Graben. Auf einer Weide an der Holthauser Talstraße war ein Pferd in einen Graben gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig aufrichten. Mithilfe eines Teleskopladers und eines speziellen ...

mehr