POL-PPRP: Mehrere Einbrüche gemeldet

Ludwigshafen/Mutterstadt (ots)

Der Polizei Ludwigshafen wurden am Mittwoch (21.08.2024) drei Einbrüche gemeldet.

In der Zeit vom 20.08.2024, 21:30 Uhr, bis zum 21.08.2024, 12 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kropsburgstraße in Ludwigshafen ein. Aus der Wohnung wurde eine Waschmaschine und ein Laptop gestohlen. Der Einbruchschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

In Mutterstadt brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Medardusring ein. Dies bemerkte die Bewohnerin am Mittwochmittag und verständigte die Polizei. Aus dem Haus wurde Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist ebenso unbekannt, wie der genaue Tatzeitraum.

In den letzten drei Wochen nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Hauseigentümer und brachen in ein Haus in der Horstackerstraße in Ludwigshafen ein. Aus dem Haus wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen.

Zeugen die Hinweise zu einem der Einbrüche machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

-Lassen Sie den Briefkasten leeren

-Sorgen Sie temporär für Beleuchtung

-Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen

-Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter

-Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder Facebook, Twitter und Co.

-Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem Bankschließfach

Auch eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz.

Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

