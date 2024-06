Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 15.06.2024

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Hückelhoven - Pkw kollidiert mit Lastenrad

Am Freitag, den 14.06.2024 gegen 11.15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Rheinstraße in Hückelhoven. Als der Pkw an einem in gleiche Fahrtrichtung fahrenden Lastenfahrrad vorbeifahren wollte, bog der Radfahrer unvermittelt nach links ab und kollidierte mit dem Pkw. Hierdurch stürzte der aus Wegberg stammende 28-jährige Fahrer des Rades zu Boden. Er wurde verletzt dem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Straftaten

Heinsberg-Klosterhof, Diebstahl aus Verkaufsautomat

Am Morgen des 14.06.2024 (Freitag), gegen 04.48 Uhr, betrat eine männliche Person den Verkaufsraum eines landwirtschaftlichen Betriebes und schlug mit einem Pflasterstein die Verglasung eines Verkaufsautomaten ein. Der Täter entwendete diverse Fleisch- und Wurstwaren. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und die Aufzeichnung der Videoüberwachung.

Heinsberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, 14.06.2024 gegen 11.55 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rheinertstraße, indem er die Scheibe eines Küchenfensters einschlug. Ein Zeuge beobachtete, wie der Täter kurze Zeit später über das Küchenfenster den Tatort verließ und fußläufig flüchtete. Zur Tatzeit befand sich eine bettlägerige Person im Haus, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes den Einbruch nicht bemerkte. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Geldbörsen samt Bargeld, Ausweisdokumente und Bankkarten entwendet worden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Wegberg - Bargeld bei Einbruch entwendet

Im Tatzeitraum von Freitag, 14.06.2024, 17.15 Uhr - 20.15 Uhr hatte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße ihr Wohnhaus verlassen. Ihr 45-jähriger Sohn befand sich zur Tatzeit im Haus, bemerkte den Einbruch jedoch nicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster neben der Haustüre auf und gelangten so ins Haus, dort durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten. Entwendet wurde Bargeld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell