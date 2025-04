Polizei Hagen

POL-HA: Hagener wird nach Streit im Straßenverkehr mit Pfefferspray besprüht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 23-jähriger Hagener verständigte am Mittwoch (16.04.2025) die Polizei und gab an, während eines Streits von zwei Personen angegriffen und verletzt worden zu sein. Er habe gegen 15 Uhr auf der Rehstraße einen Fehler gemacht, als er sich in den Straßenverkehr einfädeln wollte. Es kam zum Streit mit einem Mann (36) und einer Frau (35). Der Hagener sei anschließend weitergefahren und von den beiden verfolgt worden. Nach dem Parken sei er von dem 36-Jährige verbal attackiert worden. Der Streit sei so weit gegangen, dass eine körperliche Auseinandersetzung entstand, in deren Verlauf der 36-Jährige ihm zwischen die Beine getreten habe. Die 35-Jährige habe ihn zudem mit Pfefferspray besprüht. Das Paar fuhr anschließend mit ihrem Auto in Richtung Wehringhauser Straße davon.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 23-Jährigen, weitere Behandlungen waren danach nicht mehr notwendig. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 36-Jährigen und die 35-Jährige ausfindig machen. Beide wollten zunächst keine Angaben zu den Geschehnissen machen. Die Polizisten beschlagnahmten das Pfefferspray der Frau. Anschließend gab der 36-Jährige an, dass er während des Streits von dem 23-Jährigen angegangen worden sei, bei dem auch sein T-Shirt zerrissen wurde. Seine Partnerin habe ihm lediglich helfen wollen und nutzte deshalb das Pfefferspray. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell