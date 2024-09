Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann belästigt 19-Jährige und uriniert in Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (25.09.2024) belästigte ein 28 Jahre alter Mann zunächst eine Reisende am Ludwigsburger Bahnhof und urinierte anschließend in einen Streifenwagen der Bundespolizei. Gegen 20:00 Uhr soll der 28 Jahre alte gambische Staatsangehörige auf eine auf Bahnsteig 2 wartende 19-Jährige zugegangen sein und diese unvermittelt gegen deren Willen auf die Wangen geküsst haben. Anschließend flüchtete der Beschuldigte bisherigen Informationen zufolge in Richtung des Zuffenhausener Bahnhofs, wo er durch alarmierte Einsatzkräfte angetroffen und auf die Dienststelle verbracht wurde. Der mit über 2,0 Promille alkoholisierte Mann beleidigte hierbei die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mehrfach verbal, spuckte vor diesen auf den Boden und urinierte in den Streifenwagen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der Beleidigung.

