POL-KLE: Geldern - Spargelfeld abgeerntet und Spargel gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Geldern-Walbeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. April 2025) ist es in Walbeck zu einem ungewöhnlichen Diebstahl gekommen: Unbekannte Täter haben grünen Spargel auf einem Feld an der Kevelaerer Straße unfachmännisch abgeerntet und gestohlen. Sie erbeuteten Spargel in einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug für den Abtransport bereitgestanden hat. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

