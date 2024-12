Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der A3

Ratingen (ots)

Ratingen BAB A3, 06.12.2024, 20:10 Uhr

Am Abend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A3 alarmiert. Auf der Überleitung der Fahrtrichtung Köln auf die A44 war es zum Zusammenprall von zwei PKW gekommen; eines der Fahrzeuge war in Folge dessen auf der Beton-Leitwand der Fahrbahnbegrenzung zum Stehen gekommen. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurde das Fahrzeug zunächst mit einem Abstützsystem stabilisiert bevor der eingeschlossene Fahrer befreit werden konnte. Bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und leuchtete die Unfallstelle aus. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die betroffene Fahrbahn voll gesperrt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Mitte und Breitscheid der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.

