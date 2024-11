Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr im Einsatz auf der BAB 3

Ratingen (ots)

Am heutigen Freitag, dem 22. November 2024, ereignete sich auf der Autobahn BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen ein Alleinunfall eines PKW. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde im Inneren des PKW eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt, was eine gezielte Rettung ermöglichte. Durch den Einsatz eines speziellen Rettungsbretts konnte der verletzte Fahrer schnell und schonend aus dem Fahrzeug befreit werden.

Im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen wurde der Fahrer zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik nach Duisburg gebracht. Die Bergung des verunfallten PKW gestaltete sich als herausfordernd und zeitaufwendig, da das Fahrzeug unter der Mittelleitplanke verkeilt war. In enger Zusammenarbeit mit einem Abschleppdienst und der Feuerwehr wurde die Bergung in mühevoller Kleinarbeit durchgeführt.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die BAB 3 kurzfristig vollständig gesperrt werden, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Die Unfallursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. Bei dem Einsatz waren die Berufsfeuerwehr der Stadt Ratingen, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie ein Notarzt aus Mettmann beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell