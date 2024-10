Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Acht neue Ausbilder für Hubrettungsfahrzeuge!

Dieses Jahr konnten acht Teilnehmer aus den Städten Ratingen, Erkrath und Haan erfolgreich zu Ausbildern für Drehleitermaschinisten weitergebildet werden. Dieser praxisnahe Lehrgang zielte darauf ab, die Feuerwehrangehörigen umfassend auf den sicheren und effektiven Einsatz von Drehleitern vorzubereiten. Ihnen wurde umfangreiches Wissen vermittelt, um zukünftig neue Drehleitermaschinisten auszubilden. Die Teilnehmer erlernten in intensiven Ausbildungseinheiten sowohl theoretische Grundlagen, als auch praxisnahe Fertigkeiten, die für den Einsatz im Feuerwehralltag unerlässlich sind. Dazu gehörten beispielsweise die sicheren Handhabungstechniken, die effiziente Nutzung der Drehleiter für verschiedene Einsatzszenarien, sowie die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten. Durch simulationsgestützte Übungen konnten die Teilnehmer Erfahrungen in realistischen Einsatzsituationen sammeln und ihr Wissen vertiefen. Durch die qualifizierte Ausbildung wird sichergestellt, dass neue Drehleitermaschinisten kompetent und verantwortungsbewusst auf die anspruchsvollen Herausforderungen vorbereitet sind, die bei Einsätzen mit Hubrettungsfahrzeugen auftreten können. Mit ihrer neu erworbenen Expertise werden die Ausbilder künftig eine Schlüsselrolle in der Ausbildung der Feuerwehrkräfte ihrer Gemeinden einnehmen, wodurch eine verbesserte Einsatzbereitschaft und Sicherheit gewährleistet wird. Drehleitern werden für technische Hilfeleistungen und für Brandeinsätze benötigt. Ihre wichtigste Aufgabe ist hierbei die Menschenrettung.

