Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Erfolgreiches Übungswochenende am Institut der Feuerwehr NRW

Ratingen

Am vergangenen Wochenende fanden sich Einsatzkräfte der Feuerwehren Ratingen und Erkrath in den frühen Morgenstunden am Institut der Feuerwehr NRW in Münster ein. Ziel war es, auf dem Übungsgelände für den Ernstfall zu trainieren. Bereits viele Wochen zuvor hatte das Ausbilderteam herausfordernde Einsatzszenarien vorbereitet, die an beiden Tagen bewältigt werden mussten.

Zu den Szenarien gehörten die Menschenrettung bei einem Wohnungsbrand, zwei Verkehrsunfälle und eine komplexe Rettungsaktion bei einem Unfall mit chemischen Flüssigkeiten im Gleisbereich. Um die Übung noch spannender zu gestalten, hatten die Teilnehmenden vor der Abfahrt durch ein Losverfahren ihre Gruppen im Zufallsprinzip ermittelt. So stand nicht nur die reine Abarbeitung der Szenarien im Vordergrund, sondern auch das Teambuilding.

Es war beeindruckend zu beobachten, wie die Teilnehmenden aus verschiedenen Einheiten der Feuerwehren Ratingen und Erkrath in dieser neuen Konstellation zusammenfanden und die Einsätze mit Bravour abarbeiteten. Ihre hohe Motivation und ihr Teamgeist waren deutlich spürbar und verdienen ein großes Lob!

Ein ganz besonderes Dankeschön gilt auch der Unterstützungsabteilung der Feuerwehr Ratingen. Sie versorgten alle Teilnehmenden und Ausbilder an beiden Tagen mit kalten und heißen Getränken, einem reichhaltigen Frühstück und selbstgekochter Erbsensuppe. Dank des neuen Versorgungsanhängers konnte die Versorgung von etwa 120 Teilnehmenden über beide Tage sichergestellt werden.

Zusammenfassend können wir sagen: Die Veranstaltung war toll organisiert, die Teilnehmenden waren hochmotiviert, und die Verpflegung war einfach super. Das schreit förmlich nach einer Wiederholung!

Wir freuen uns auf zukünftige gemeinsame Übungen und danken allen, die zu diesem erfolgreichen Wochenende beigetragen haben.

