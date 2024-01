POL-HAM: Unbekannter stiehlt Fahrrad am Richard-Matthaei-Platz

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In der Nacht von Sonntag, 21. Januar, 21 Uhr, auf Montag, 22. Januar, 10 Uhr versuchten Unbekannte in eine Gaststätte an der Einmündung Berliner Straße/Overbergstraße einzubrechen. Der oder die Täter drückten im Erdgeschoss eine Jalousie nach oben und schlugen das dahinter liegende Fenster ein. Nach aktuellen Erkenntnissen stiegen sie nicht in die Gaststätte ein. Augenscheinlich wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa ...

