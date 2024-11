Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall auf der BAB 44 mit mehreren Verletzten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

BAB 44 in Fahrtrichtung Velbert kurz vor dem Autobahnkreuz Homberg den 05.11.2024 um 18:54

Auf der BAB 44 kam es in den Abendstunden zwischen 3 beteiligten PKW zu einem Auffahrunfall, in dessen Folge insgesamt 6 Personen verletzt wurden, davon 3 mittelschwer. Aufgrund der relativ hohen Personenanzahl wurden insgesamt 6 Rettungsmittel zur Einsatzstelle beordert. Da eine Person auf der Rückbank in einem verunfallten PKW eingeschlossen war, unterstütze die Feuerwehr den Rettungsdienst, mittels hydraulischem Rettungsgerät, um die Person möglichst schonend aus dem PKW zu befreien. Alle Verletzten wurden durch den Notarzt gesichtet und auf umliegende Krankenhäuser verteilt, je nach schwere der Verletzungen Parallel wurde durch die Feuerwehr die Einsatzstelle ausgeleuchtet und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Nachdem alle Rettungswagen die Einsatzstelle verlassen hatten, war der Einsatz für die Feuerwehr Ratingen beendet.

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Rettungsdienst der Stadt Düsseldorf, das Kreis NEF und die Autobahnpolizei

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell