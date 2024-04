Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Str., Parkplatz LIDL Zeit: Freitag, 05.04.2024, 14:30-16:00 Uhr

Die Geschädigte hatte ihren PKW VW Passat (schwarz) auf dem LIDL-Parkplatz, in Höhe des Einganges zum Geschäft, geparkt. Als sie nach dem Einkauf wieder zu ihrem PKW zurück kam, stellte sie einen Kratzer an der Beifahrertür fest. Vermutlich wurde der Kratzer durch unachtsames Türöffnen eines anderen Fahrzeugführers verursacht. Der Verursacher, der den Anstoß bemerkt haben dürfte, entfernte sich dann, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung getroffen zu haben, unerlaubt vom Unfallort. Am PKW entstand Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. In diesem Zusammenhang wird ein Leichtkraftfahrzeug ( 45 km/h Auto ) gesucht. Diese Fahrzeug soll eine helllila und grünlich schimmernde Farbe gehabt haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, bzw. zum 45km/h Auto, machen können, werden gebeten sich an das PK Bad Gandersheim oder eine andere Polizeidienststelle zu wenden.(Jun)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell