POL-CUX: Update zum Einbruch in Sellstedt - Ein Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen.

Cuxhaven (ots) - Sellstedt. Gegen 18:00 Uhr kam es in der Geestensether Straße in Sellstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein Tatverdächtiger flüchtete vom Tatort. Aktuell sind mehrere Einsatzkräfte in der Fahndung, darunter ein Polizeihubschrauber. Es wird darum gebeten in der Gegend keine Anhalter ...

mehr