POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Falschfahrer auf der Autobahn A 5 - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.03.2025, gegen 05.40 Uhr, wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der Autobahn A 5 erstmalig gemeldet. Ein schwarzer Mercedes-Benz sei zwischen dem Autobahndreieck Neuenburg und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen auf der Nordfahrbahn in Richtung Weil am Rhein unterwegs. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer teilte kurze Zeit später mit, dass ein schwarzer Mercedes-Benz in Höhe des Parkplatzes Rheinaue auf der Autobahn gewendet habe und nun wieder in Richtung Freiburg unterwegs sei. Bei einer sofortigen Überprüfung des betroffenen Autobahnabschnittes konnte kein schwarzer Mercedes-Benz mehr festgestellt werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem falsch fahrenden schwarzen Mercedes-Benz geben können. Falls womöglich Verkehrsteilnehmer durch den Falschfahrer gefährdet wurden mögen diese sich bitte auch bei der Verkehrspolizei melden.

