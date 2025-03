Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand an einem zu Wohnraum umgebauten Schopf

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.03.2025, gegen 06.20 Uhr, wurde der Polizei ein in Brand stehender Schopf in Istein in der Straße "Am Schenkenschlössle" gemeldet. Der zu Wohnraum umgebaute Schopf sei direkt an ein Gebäude angeschlossen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Brandzehrung beschränkte sich auf die hölzerne Außenvertäfelung und das Dach. Es sei niemand verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird zwischen 50.000 Euro bis 75.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

