POL-FR: Wutöschingen: Zwei Radfahrer prallen zusammen - Polizei sucht beteiligten Radfahrer und weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Mit ihrem Mountainbike befuhr am Montag, 24.03.2025 gegen 18.50 Uhr eine 14 Jahre alte Jugendliche die Schwerzener Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Querungshilfe, auf Höhe der Hausnummer 22, wollte sie die Querung nutzen und die Fahrbahnseite wechseln, um auf den dortigen Gehweg zu gelangen. Sie bog nach links ab und übersah den hinter ihr fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 14-Jährige schwer stürzte. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Dieser wurde als hellhäutiger Mann beschrieben, welcher komplett in schwarz gekleidet war. Er fuhr mit seinem Mountainbike ähnlichem Fahrrad in Richtung Wutöschingen Mitte davon. Die 14-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) bittet den Radfahrer oder auch Zeugen, die Angaben zu diesem machen können, sich zu melden.

