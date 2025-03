Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Über Querungsanlage auf die Gegenfahrbahn gefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Sonntag, 23.03.2025 gegen 19.50 Uhr die Waldshuter Straße in Fahrtrichtung Schaffhausen. In Höhe eines Einkaufsmarktes geriet das Fahrzeug aus nicht bekannten Gründen auf der geraden Strecke nach links und fuhr über die in der Fahrbahnmitte befindlichen Querungsanlage. Dabei wurde ein Verkehrszeichen überfahren und vollständig beschädigt. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend. An dem unbekannten Fahrzeug müsste sich ein erheblicher Sachschaden an der Fahrzeugfront befinden. Der Polizeiposten Jestetten (07745/925820) bittet Zeugen, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) Hinweise entgegen.

