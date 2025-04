Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsverletzung auf Landstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.04.2025, gegen 11.25 Uhr, bog ein 81-jähriger Mann mit seinem Pkw und einem Anhänger von der Straße "Rehhalde" nach links auf die Landstraße 159 ab und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 54-jährige Pkw-Fahrerin, welche die Landstraße in Richtung Detzeln befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 49-jährige Mitfahrerin bei der 54-Jährigen wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 81-Jährige machte keine Verletzungen geltend. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

