POL-WHV: Pressemeldung PK Varel Betrachtungszeitraum: vom 19. - 21.04.2025

Trunkenheit im Straßenverkehr

Zetel - Am Freitagnachmittag nahm eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Varel Verkehrsüberwachungsmaßnahmen an der Westersteder Straße wahr, als die Polizeibeamten auf einen Pkw VW Golf aufmerksam wurden, dessen Fahrzeugführerin während der Fahrt einen Schluck aus einer Bierflasche nahm. Im Zuge der nachfolgenden Überprüfungen wurde mittels gerichtsverwertbarem Atemalkoholtestgerät eine Atemprobe mit einem Wert von 0,43 mg / l erhoben, was einem Atemalkoholwert von 0,86 Promille entspricht. Gegen die 63-jährige Frau aus Zetel wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfallgeschehen

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden Neuenburg - Am späten Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw, welcher erheblichen Sachschaden zur Folge hatte. Eine 31-jähige Frau aus Zetel befuhr mit einem Pkw VW Passat die B 437, Ortsdurchfahrt Neuenburg, in Richtung Friedeburg. Zur gleichen Zeit befuhr eine 28-jährige Frau aus Hannover mit einem Pkw VW Passat die L 815/ Straße Am Markt in Richtung Zetel. Da die Lichtzeichensignalanlage zur Nachtzeit nicht aktiv war, fuhr sie in den Kreuzungsbereich hinein und übersah beim Kreuzen der übergeordneten B 437 den bevorrechtigten Pkw der Zetelerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem erheblicher Sachschaden an beiden Pkw verursacht wurde. Personenschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Da beide Fahrzeuge aufgrund ihrer erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie durch Abschleppunternehmen abtransportiert. Die ebenfalls zum Einsatzort alarmierte Ortsfeuerwehr Neuenburg nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und sorgte für die Absicherung der Gefahrenstelle.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zetel - Am Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personen- und erheblichem Sachschaden. Eine 28-jährige Frau aus Tornesch beabsichtigte mit ihrem Pkw Peugeot 207 von der Straße Am Bahnhof nach rechts in die übergeordnete Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen 22-jährigen Mann aus Varel, der zu dieser Zeit mit einem Pkw BMW der 5er-Reihe auf der Bahnhofstraße in Richtung Ohrbült unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge die Fahrerin des Peugeot und der Fahrer des BMW verletzt wurden. Die Fahrzeuge waren in Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Varel - Am Samstagnachmittag befuhr eine 63-jährige Frau aus Varel mit ihrem Mofa die Mühlenstraße in Richtung Schlossplatz. In Höhe der Einmündung Gartenstraße fuhr sie an einem am Fahrbahnrand befindlichen Pkw Seat Ibiza vorbei. In diesem Moment fuhr die 41-jährige, aus Bockhorn stammende, Fahrzeug-Führerin mit dem Pkw vom Fahrbahnrand an, um unmittelbar nach links in die Gartenstraße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge die Zweiradfahrerin stürzte und sich Verletzungen zuzog.

Verkehrsunfallflucht

Zetel - Am Karsamstag, in der Zeit von 12:25 bis 12:40 Uhr, wurde Pkw Renault Clio, aus dem Zulassungsbezirk Friesland, Farbe Rot, welcher auf dem Kundenparkplatz eines an der Bahnhofstraße ansässigen Discounters parkte, an dessen Fahrertür unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den Schadensausgleich gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsdelikt

Bockhorn - Am späten Samstagabend unterzog eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei einen 17-jährigen Mann aus Bockhorn einer Kontrolle, der mit einem Mofa auf der Steinhauser Straße unterwegs war. Hierbei fiel auf, dass es sich bei dem Fahrzeug aufgrund der bauartbedingt fahrbaren Höchstgeschwindigkeit um ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug handelte. Der Fahrer konnte jedoch lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Weiterhin war an dem motorisierten Zweirad ein Versicherungskennzeichen montiert, welches zuvor von einem anderen Kleinkraftrad entwendet worden war. Der junge Mann, welcher unter dem Einfluss des Wirkstoffs THC stand und zudem einige Cannabisblüten mitführte, musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter Einfluss

Zetel - Am späten Sonntagnachmittag unterzogen Beamte der Vareler Polizei einen 26-jährigen Fahrzeug-Führer aus Zetel, der mit einem Pkw Audi A 4 auf der Urwaldstraße unterwegs war, einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, die sich anhand eines durchgeführten Urin-Drogenvortests, welcher positiv hinsichtlich THC und Kokain-Beeinflussung reagierte, erhärten ließen. Es folgten Blutprobenentnahme und Weiterfahrtuntersagung. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung verantworten müssen.

Sachbeschädigung an Pedelec

Varel - In der Zeit von Karfreitag, 12:00 Uhr, bis Karsamstag, 08:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Obernstraße ein, auf dem Hinterhof eines Friseurgeschäftes, abgestelltes Pedelec, indem das Sattelmaterial aufgeschlitzt, Kabel durchtrennt und die Schutzbleche beschädigt wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw

Bockhorn - Am Karsamstag, in der Zeit von 13:00 bis 16:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem, auf einem Parkplatz an der Urwaldstraße Nähe Minigolfplatz, abgestellten Pkw Toyota Auris eine innenliegende Geldbörse. Der Zugriff konnte durch die offene Seitenscheibe erfolgen. Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451.9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung am Hüpfkissen

Dangast - Am Osterwochenende, in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen, wurde ein in den Sand des Dangaster Strandes, in Nähe der DLRG-Rettungsstation, eingelassenes Hüpfkissen an mehreren Stellen eingeschnitten und dadurch unbrauchbar gemacht. Die Polizei Varel ermittelt in einem Fall der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zu melden.

