Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven 18.04.2025

Wilhelmshaven (ots)

Zigarettenautomaten aufgebrochen

In der Nacht vom 16. auf den 17.04. öffneten Unbekannte auf dem Lilienburgplatz, im Europaring, an der Bremer Straße Ecke Banter Weg und an der Bremer Straße Ecke Genossenschaftsstraße in Wilhelmshaven gewaltsam Zigarettenautomaten und entwendeten Münzgeld und sämtliche Zigaretten.

Die genaue Schadenshöhen können derzeit nicht beziffert werden. Die Schäden und der Wert des Diebesgutes ergeben jedoch einen Gesamtschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die Hinweise zu Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 zu melden.

Sachbeschädigung an einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle

In der Nacht vom 17. Auf den 18.04. beschmierten Unbekannte eine Wand und die Sitzbank des Wartehäuschens an der Bushaltestelle in Höhe der Preußenstr. 50 mit einer roten Substanz. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter 04421/9420 entgegen.

Mehrere Diebstähle an/aus Pkw

Am 17.04. wurden der Polizei Wilhelmshaven mehrere Diebstähle aus/an Pkw gemeldet:

10.-17.04. Ebertstraße, Seitenscheibe Transporter eingeschlagen, Diebesgut unklar 16./17.04. Admiral-Klatt-Straße Seitenscheiben Pkw eingeschlagen, Diebesgut unklar 13.-17.04. Admiral-Klatt-Straße, vier Radzierblenden ("Radkappen") von den Rädern entwendet 16./17.04. Grenzstraße, Seitenscheibe Pkw eingeschlagen, Diebesgut unklar

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Am 17.04. kontrollierte die Polizei Wilhelmshaven um ca. 12:30 Uhr in der Weserstraße einen 23-jährigen Wilhelmshavener auf einem Kleinkraftrad. An dem Kleinkraftrad befand sich noch ein Versicherungskennzeichen aus 2024, das auf ein anderes Zweirad ausgegeben war. Zudem verfügt der junge Mann nicht über die notwendige Fahrerlaubnis und konnte keinerlei Eigentumsnachweis erbringen. Das Kleinkraftrad wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

