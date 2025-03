Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 24-jähriger Autofahrer gegen 15:50 Uhr den Lindholzweg in Richtung Pye. An der Kreuzung "Zum Pyer Moor" missachtete der Osnabrücker die Vorfahrt einer von links kommenden Radfahrerin. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die 60-jährige Wallenhorsterin kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Fahrrad und am Volvo entstanden Sachschäden.

