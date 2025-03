Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen am Wochenende

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (13:00 Uhr) bis Montagmorgen (07:25 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude an der Arkadenstraße. Die Täter entwendeten aus diesem Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zwischen 20:30 und 08:30 Uhr zu zwei weiteren Einbrüchen. Am Gografenhof und in der Schloßstraße drangen die Täter in zwei Cafés ein und entwendeten unter anderem Bargeld.

Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell