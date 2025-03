Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Raub an Geldautomaten in der Johannisstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagvormittag kam es gegen 11.25 Uhr zu einem Raubdelikt an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Johannisstraße.

Ein 55-Jähriger aus Osnabrück beabsichtigte Geld bei der Bank einzuzahlen. Das Bargeld hatte der Mann in drei Jutebeuteln mitgeführt. Während der Einzahlung umarmte den Osnabrücker plötzlich ein bislang unbekannter Mann von hinten und drückte ihm in bedrohlicher Weise etwas in den Rücken. Der Unbekannte forderte ihn auf, ihm die Beutel mit dem Bargeld auszuhändigen. Dem kam der Osnabrücker nach.

Anschließend flüchtete der Täter mit zwei Jutebeuteln samt Bargeld zu Fuß in Richtung Goldstraße und verschwand schließlich nach links in eine Hofeinfahrt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- ca. 40 Jahre alt

- ca. 1,70m groß

- dunkle Haare

- keine Brille

- eher grau bekleidet

- mit heller Jeans

- dunkler Jacke

Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Raub oder dem flüchtigen Täter geben können, sich tagsüber telefonisch unter 0541/327-3203 oder zu sonstigen Zeiten unter -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell