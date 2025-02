Polizei Köln

POL-K: 250224-4-K Festnahme nach versuchtem Einbruch in städtische Einrichtung - Tatverdächtiger leistet erheblichen Widerstand

Köln (ots)

Am Sonntagabend (23. Februar) haben Polizisten einen 28 Jahre Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in eine städtische Einrichtung in Köln-Kalk vorläufig festgenommen. Der polizeibekannte Mann, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand und bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand leistete, steht im Verdacht gegen 23.15 Uhr versucht zu haben in das Gebäude auf der Heinrich-Bützler-Straße einzubrechen. Die wegen eines Einbruchalarms gerufenen Polizisten fanden ihn mit einem Brecheisen in der Hand und leichten Verletzungen im Gesicht auf dem Boden liegend. Mutmaßlich war er bei seinem Fluchtversuch gestürzt. (as/al)

