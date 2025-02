Polizei Köln

POL-K: 250224-3-SU Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis: Unter Drogeneinfluss mit entwendetem Pkw unterwegs - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Am Freitagabend (21. Februar) gegen 21:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis ein verdächtiges Fahrzeug, das in Schlangenlinien geführt werde. Das Fahrzeug befinde sich nun auf dem Parkplatz eines Bau- und Heimwerkermarktes an der Isaac-Bürger-Straße in Siegburg.

Einsatzkräfte der Polizei trafen das Fahrzeug sowie dessen mutmaßlichen Fahrer, einen 36-jährigen Mann, auf dem Parkplatz an. Auf dem Beifahrersitz saß ein 48-jähriger Begleiter.

Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Ford in der Nacht von Donnerstag (20. Februar) auf Freitag (21. Februar) nach einem Einbruch in ein Seniorenzentrum in Köln-Kalk entwendet worden war. Der 36-Jährige räumte ein, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein, verweigerte jedoch Angaben zum Diebstahl. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Da sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum ergaben, führten die Beamten einen Vortest durch, der positiv auf mehrere Substanzen reagierte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Das gestohlene Fahrzeug wurde zur Beweis- und Eigentumssicherung sichergestellt.

Der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt übergeben.

Gegen den 48-jährigen Beifahrer ergab sich kein Tatverdacht.

Die Beamten leiteten gegen den 36-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls von Kraftfahrzeugen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ein. (Re)

