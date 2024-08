Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf B475

Warendorf (ots)

Am heutigen Mittwoch, 28.08.2024 ereignete sich in Warendorf auf der B475 gegen 16:10 Uhr ein Unfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Glandorf befuhr die B475 von Westkirchen in Richtung Sassenberg. In Höhe der B64 wollte er nach links in Richtung Warendorf abbiegen. Dabei bemerkte er aus ungeklärter Ursache einen Pkw zu spät, der ihm aus Richtung Sassenberg entgegen kam. Dessen 41-jährer Fahrer aus Ennigerloh konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, es kam zum Unfall. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Warendorf gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb die B475 für etwa eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell