POL-OS: Bad Iburg: 89-Jähriger fährt mit Auto in Tankstelle

Am Freitagvormittag befand sich ein 89-Jähriger mit seinem VW gegen 09:30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Osnabrücker Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann aus Bad Iburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr durch den Haupteingang in die Tankstelle. Ein Kunde, welcher sich im Verkaufsraum befand, konnte dem VW ausweichen. Eine andere Kundin, eine 53-jährige Frau aus Bad Iburg, wurde von einer verschobenen Kühltruhe getroffen. Die 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 89-jährige Fahrer verletzte sich ebenfalls leicht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem und in der Tankstelle entstanden Sachschäden.

