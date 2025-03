Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W./BAB33: Mehrstündige Vollsperrung auf A33 nach Unfall

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Sattelzug gegen 17:30 Uhr die A33 in Richtung Bielefeld. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Zugmaschine zwischen den Anschlussstellen "Borgloh" und "Hilter a.T.W." während der Fahrt den Auflieger. Der Auflieger kam folglich nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in der Berme zum Stillstand. Die Zugmaschine konnte der 52-Jährige kontrolliert anhalten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand lediglich Sachschaden an einem nachfolgenden Ford, welcher über Trümmerteile fuhr. Zudem wurden die Fahrbahn und die Berme beschädigt. Unter anderem lief Diesel aus.

Im Rahmen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A33 für mehrere Stunden gesperrt.

