Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Zweifamilienhaus am Schledehauser Weg unweit zur Albrecht-Dürer-Straße. Die Täter durchwühlten die Erdgeschosswohnung und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2115 entgegen.

