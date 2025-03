Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Mehrere Leichtverletzte nach Zimmerbrand

Osnabrück (ots)

Bei einem Zimmerbrand in der Beethovenstraße sind am Donnerstagmorgen sechs Personen durch Rauchgase leicht verletzt worden. Zwei Kinder, ein Mann und eine Frau wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war gegen 08.45 Uhr an einer Zimmertür im ersten Obergeschoss ausgebrochen und hatte in kurzer Zeit für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Bersenbrück bekämpften die Flammen schließlich mit Erfolg und lüfteten die Wohnung. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmten die Wohnung. Durch das Feuer ist ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden.

