POL-OS: Osnabrück: Trickdiebstahl aus Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstag klingelte es zwischen 11:30 und 12:30 Uhr an der Haustür einer 81-jährigen Osnabrückerin im Pottbäckerweg unweit zur Kleinen Schulstraße. Unter dem Vorwand gebrauchte Bücher kaufen zu wollen, verschaffte sich ein unbekannter Mann folglich Zutritt in das Reihenhaus. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Unbekannte und anderem Schmuck und flüchtete anschließend.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 45 Jahre alt - 175 cm groß - Bekleidung: schwarze Jacke, Jeans und Pullover - dunkle, kurze Haare - evtl. Schnäuzer/ Schnurrbart - deutsche Sprache ohne Akzent

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder die sonstigen verdächtige Beobachtungen (bspw. PKW mit auswärtigen Kennzeichen) gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3303 (tagsüber) oder unter -2215.

