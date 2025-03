Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfall auf Goethering

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 27-jähriger Autofahrer gegen 14:30 Uhr mit seinem Skoda den linken Fahrstreifen des Goetherings in Richtung Süden. Als er nach links auf die Linksabbiegerspur wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes. Der 27-jährige Osnabrücker erlitt dabei schwere Verletzungen und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Mercedes-Fahrer, ebenfalls wohnhaft in Osnabrück, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund des nicht eindeutig geklärten Unfallhergangs, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515.

