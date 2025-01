POL-HS: Polizeibericht Nr. 26/25 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 26.01.2024

Kreis Heinsberg (ots) - Hückelhoven-Kleingladbach - Einbruch in Einfamilienhaus Am 24.01.2025 (Freitag) gegen 18:55 Uhr drangen zwei unbekannte Täter durch Einschlagen einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Erkelenzer Straße ein. Im Inneren des Objekts wurden sämtliche Räume durch die Täter betreten, sowie Schubladen und Schränke durchwühlt. Zum ...

