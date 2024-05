Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rollstuhl angefahren - ein Verletzter

Brakel (ots)

Am Montag, 13. Mai, kam es auf der Ostheimer Straße in Brakel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem elektrischen Rollstuhl. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 77-Jähriger aus Bad Driburg mit seinem elektrischen Rollstuhl in Richtung Am Bahndamm. Hinter ihm befand sich ein 81-Jähriger aus Brakel mit seinem Renault. Nach ersten Erkenntnissen blendete die Sonne den Pkw-Fahrer, sodass er auf den Rollstuhl auffuhr. Dabei verletzte sich der 77-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw und am Rollstuhl entstand ein Gesamtschaden von rund 1.500 Euro./rek

