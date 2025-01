POL-HS: Polizeibericht 25/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 25.01.2025

Wegberg-Wildenrath (ots) - Zwischen 07.30 Uhr und 16.20 Uhr drangen Einbrecher am 23. Januar (Donnerstag) gewaltsam in ein an der Hochstraße gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld, eine Münzsammlung sowie mehrere Taschenuhren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

